2021/01/04 | 19:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سهم شركة "موديرنا" بنحو 6 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع اعتزامها زيادة إنتاجها من لقاح كورونا بنحو 20 المائة في العام

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