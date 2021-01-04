2021/01/04 | 19:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت الأسهم الأمريكية للهبوط خلال تعاملات أولى جلسات 2021، اليوم الإثنين، ليفقد "داو جونز" 360 نقطة من أعلى مستوى على الإطلاق.

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