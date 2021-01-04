الهجرة: صرف وجبة جديدة من منحة المليون ونصف المليون للعائدين من النزوح الطارئ

2021/01/04 | 19:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، صرف الوجبة الحادية عشرة من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين من النزوح الطارئ.

وذكرت الوزيرة ابفان فائق جابرو في تصريح صحفي، اليوم (4 كانون الثاني 2020)، ان "الوجبة تشمل 2600 عائلة بحسب الأسبقية والأولوية ، مبينة أن المنحة تشمل جميع النازحين العائدين من النزوح الطارئ إلى المناطق المحررة في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وكركوك، وديالى، وحزام بغداد".

واضافت، أن "العوائل العائدة المشمولة بالمنحة يمكنها تسلم المبالغ المالية عن طريق البطاقة الذكية اعتبارا من تاريخ نشر الخبر على موقع الوزارة الرسمي".

واوضحت، ان "الوزارة حريصة على صرف المنح المالية لجميع العائدين لمساكنهم حال توفر التخصيصات المالية اللازمة".

وكانت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قررت في وقت سابق اخلاء جميع مخيمات النزوح من قاطنيها خلال عام 2021، فيما اشارت منظمة هيومن رايتش وتش لحقوق الانسان اخلاء النازحين من المخيمات بشكل "قسري"، سيؤدي إلى بقاء عائلات بلا مأوى.

ا.ح

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