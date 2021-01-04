الطاقة الذرية تؤكد مباشرة إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة

2021/01/04 | 19:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، أن إيران باشرت تخصيب اليورانيوم في موقع "فوردو" الجبلي لـ20 بالمئة، وهو مستوى تخصيب لم تقدم عليه منذ اتفاق 2015 النووي مع القوى الكبرى.

وذكرت "رويترز"، (4 كانون الثاني 2021)، أن "الطاقة الذرية تؤكد شروع إيران في تخصيب اليورانيوم لـ20%إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو".

وقالت الوكالة، إن "إيران بدأت اليوم تعبئة اليورانيوم-235 المخصب حتى 4.1 في المئة في ست مجموعات من أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم من أجل رفع مستوى التخصيب إلى 20 في المئة".

بدوره ذكر سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي، أن "الوكالة أكدت في تقرير للدول الأعضاء أن الجمهورية الإسلامية بدأت تخصيب اليورانيوم إلى مستوى أعلى مما نص عليه الاتفاق النووي مع القوى الكبرى في 2015.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أعلن أن "الرئيس الإيراني حسن روحاني، أصدر أوامره ببدء التخصيب بنسبة 20%"، مؤكدا أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بدأت قبل ساعات الإجراءات الأولية، عبر ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، وستحصل على أول كمية من غاز UF6 بغضون ساعات".

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