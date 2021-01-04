الاتحاد الأوروبي: بدء إيران بتخصيب اليورانيوم مخالفة كبيرة يترتب عليها تبعات خطيرة

2021/01/04 | 19:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الاتحاد الأوروبي إيران من التبعات الخطيرة لإعلانها البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين بالمئة.

وعدَ الاتحاد الأوروبي موقف طهران الجديد مخالفة كبيرة لاتفاق فيينا النووي، لما يترتب عليها من تبعات خطيرة على حظر انتشار الأسلحة النووية، في حينأكد الناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو إن بروكسل تنتظر إحاطة من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاتخاذ قرار بشأن أي تحرك محتمل.

الموقف الأوروبي جاء ردا على تصريح للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أعلن فيه ان بلاده شرعت بعملية انتاج يورانيوم مخصب بنسبة عشرين بالمئة في منشأة فوردو.

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