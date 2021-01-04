الحرس الثوري يحتجز سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية

2021/01/04 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتجز الحرس الثوري الإيراني، سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية كانت انطلقت من ميناء سعودي، في مياه الخليج.

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على أن احتجاز بحرية الحرس الثوري لناقلة نفط كورية جنوبية تم في إطار القانونوقال زاده في بيان ان سبب الاحتجاز هو انتهاك قوانين البيئة البحرية، مضيفا ان السفينة نقلت إلى ميناء بندر عباس على الخليج، لتشكيل ملف قضائي بحقها، واحتجاز جميع البحارة الذين كانوا على متنها.

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