العراق يؤكد حرص المنتجين للنفط على الالتزام باستقرار الاسعار

2021/01/04 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار حرص الدول المنتجة للنفط في اوبك في الحفاظ على توازن واستقرار السوق النفطية العالمية ، من خلال الالتزام بخطط خفض الإنتاج لمواجهة تداعيات وباء كورونا .

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لأعضاء منظمة اوبك لمراقبة الإنتاج النفطي، وأكد بيان ان الاجتماعات تناولت تطورات السوق النفطية ، والاطلاع على التقارير الفنية من اجل وضع التوصيات اللازمة لخطط المنظمة والدول المتحالفة معهاوأضاف البيان ان اتفاق أوبك لخفض الانتاج قد اسهم في التقليل من تداعيات وتأثير فايروس كورونا على استقرار واسعار النفط الخام في الاسواق العالمية.

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