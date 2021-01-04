معهد أميركي يطرح 3 مؤشرات قد تبعد فرضية الحرب بين واشنطن وطهران - عاجل

2021/01/04 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةقال مدير التحليل العسكري في معهد هودسون الاميركي ريتشارد ويتز، الاثنين (4 – 12 – 2021)، إن العلاقات بين أمريكا وايران أصبحت خلال الأسابيع الماضية معقدة، فيما أشار الى أن ما يحدث في العراق هو انعكاس لهذه العلاقات.وذكر ريتشارد ويتز في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "ما يحدث الان في العراق هو جزء من انعكاس للعلاقات بين أمريكا وايران التي أصبحت معقدة في الأسابيع الماضية".وأضاف، أن "هناك حافزاً لدى الإيرانيين الذين ينتظرون استلام جو بايدن للرئاسة الامريكية، حيث ان الولايات المتحدة تسعى الى سياسة متوازنة وتخفيض القوات الامريكية وسحب حاملة الطائرات في الشرق الأوسط".وأشار الى أن "الخوف الان ليس من حدوث مواجهة بين أمريكا وايران، وانما الخوف من حدوث تصعيد في العراق من خلال استهداف المنشآت الامريكية". وبشأن الاتفاق النووي بين ايران والغرب، قال إن "الإيرانيين لا يقبلون اجراء تغيير في الاتفاقية ولكن فريق بايدن يريد المحاولة بإجراء تغيير في الاتفاق، ولكن هناك ضغوط من أوروبا ودول الشرق الأوسط"، مبينا أن "بايدن يريد ان يعود الى الاتفاق النووي مع ايران".وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، قال، امس الأحد، إن "اي ضربة بين أمريكا وإيران ستكون نتائجها كارثية، ونحن لا نريد أن يكون العراق منطلقاً لضرب دول الجوار"، لافتاً الى أن "بناء البلد والابتعاد عن الصراع هو ما يفترض أن يكون من الأولويات، ففي ظل التصعيد بين أمريكا وإيران ما يهمنا هو مصلحة العراق".واشار الى أن "على امريكا وإيران ان تحترما سيادة العراق، فسيادة العراق خط أحمر بالنسبة للقوات المسلحة".

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