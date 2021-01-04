العراق.. منخفض قطبي وأجواء شديدة البرودة في موعد قريب

2021/01/04 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتشير التوقعات الجوية الى تعرض العراق لمنخفض قطبي يسيطر على الاجواء في موعد لاحق من شهر كانون الثاني الجاري.وقال المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي بصفحته على موقع فيس بوك إنه "سيكون هناك موجة برد تتزامن مع نزول منخفض جوي قطبي المنشئ بعد منتصف الشهر الجاري تعمل على أنخفاض درجات الحرارة وأجواء شتوية باردة مع هطولات مطرية ذات تأثير أقوى شمال العراق وبشكل عشوائي جنوباً".واضاف ان "فاعلية المنخفض ستزداد نهاية الشهر مع أجواء أشد برودة بسبب حالة الاحترار العلوي في طبقات الغلاف الجوي من القطب الشمالي والتي ستنعكس على شكل موجات باردة خلال الفترة المقبلة".وفي وقت سابق، توقعت هيأة الأنواء الجوية حالة الطقس ليومي غد وبعد غد.وقالت الهياة في جداول توضيحية إن الطقس سيكون في جميع المناطق صحواً إلى غائم جزئي فيما تكون درجات الحرارة على النحو التالي:المناطق الشمالية: العظمى ما بين 14-18 مئوية والصغرى ما بين 1-8المناطق الوسطى: العظمى ما بين 19-21 مئوية والصغرى ما بين 6-10المناطق الجنوبية: العظمى ما بين 20-21 مئوية والصغرى ما بين 10-14

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