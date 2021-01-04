وزير البيشمركة : قوات بيشمركة كردستان جزء من منظومة الدفاع الاتحادية

2021/01/04 | 19:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/أكدت وزارة البيشمركة أن قوات بيشمركة كردستان جزء من منظومة الدفاع الاتحادية، مناشدة بغداد بضمان حصة البيشمركة في الموازنة المالية لعام 2021.وقال شورش اسماعيل وزير البيشمركة في اقليم كردستان في مؤتمر صحفي مشترك مع بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب بمدينة اربيل ، إن الجهود مستمرة لضمان حقوق قوات بيشمركة كردستان ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2021، موضحا أن البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية.واعرب وزير البيشمركة عن تفاؤله بضمان مستحقات بيشمركة كردستان وفق مقررت الدستور العراقي.من جانبه قال الحداد : ان المباحثات بين الجانبين تركزت حول المزيد من التنسيق ودور مجلس النواب لتعزيز العلاقات بين وزارتي الدفاع والبيشمركة، مضيفا أن المباحثات تناولت ايضا اوضاع المناطق المتنازع عليها والمستحقات المالية للبيشمركة، مشيرا الى ضرورة تفعيل المراكز المشتركة في تلك المناطق لاشغال الفراغ الامني وضمان الامن والاستقرار للمواطنين./إنتهى

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