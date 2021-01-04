تسجيل 102 إصابة جديدة و6 وفيات بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية باقليم كردستان

2021/01/04 | 19:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل 102 إصابة جديدة و6 وفيات بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان أن الفرق الطبية سجلَّت 102 إصابة جديدة و6 وفيات بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية توزعت ا في كل من أربيل 31، السليمانية 19، دهوك 50، كرميان 2.واضاف ان 983 من المصابين بفايروس كورونا اكتسبوا الشفاء، توزعو في كل من أربيل 338، السليمانية 177، دهوك 380، حلبجة 2، كرميان 38، رابرين 48.وبحسب البيان قد توفي 6 مصابين بفايروس كورونا في إقليم كردستان خلال 24 ساعة الماضية، توزعوا في كل من أربيل 1، السليمانية 2، دهوك 3.وبهذا يصل عدد المصابين بفايروس كورونا في إقليم كردستان إلى 103764، شفي منهم 74136، وتوفي 3397، ولا يزال 26231 يتلقون العلاج./إنتهى

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