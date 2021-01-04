استهداف رتل للتحالف الامريكي على طريق سامراء بالعراق

2021/01/04 | 19:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بتعرض رتل دعم لوجستي للتحالف الامريكي للاستهداف بعبوة ناسفة على طريق سامراء شمال بغداد بالعراق....

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