بالصور.. الكاظمي ينزل ساحة التحرير في بغداد

2021/01/04 | 19:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن اجراء الاخير جولة في عدد من شوارع العاصمة بغداد....

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