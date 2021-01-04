2021/01/04 | 19:36 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطاقة الذرية تؤكد شروع إيران في تخصيب اليورانيوم لـ20% هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/04 | 19:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة الذرية تؤكد شروع إيران في تخصيب اليورانيوم لـ20%) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة الذرية تؤكد شروع إيران في تخصيب اليورانيوم لـ20%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).