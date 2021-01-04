محلل سياسي: حكومة الكاظمي ذاهبة نحو المحور الاميركي على حساب سيادة العراق

2021/01/04 | 19:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اكد المحل السياسي كاظم الحاج، الاثنين، ان حكومة الكاظمي لم تلزم العصا من الوسط وذاهبة نحو المحور الاميركي على حساب سيادة واستقلالية القرار العراقي.وقال الحاج لـ/المعلومة/ ان “هناك شروط وضعت على الكاظمي قبل التصويت عليه رئيسا للوزراء من بينها استقلالية القرار العراقي والحفاظ على السيادة وتفعيل ملف اخراج القوات الاميركية من البلاد”.واضاف […]

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