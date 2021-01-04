ريال مدريد يستعين بمدرب عراقي

2021/01/04 | 19:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أستعانت أكاديمية نادي ريال مدريد الإسباني في ألمانيا، بخدمات المدرب العراقي، محمد نوري، لقيادة إحدى فرق الفئات العمرية.

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