شنيشل يكشف سبب قبوله تدريب الزوراء رغم العروض الأخرى{فيديو}

2021/01/04 | 19:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف مدرب فريق نادي الزوراء، راضي شنيشل، الاثنين، عن سبب تدريب الفريق رغم العروض الأخرى.

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