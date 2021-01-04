تضارب بين البرلمان والحكومة حول حجم الأموال المهربة إلى خارج العراق

2021/01/04 | 19:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قدمت لجنة النزاهة النيابية النيابية رقمًا تقديريًا عن حجم الأموال المهربة خارج العراق يفوق بنحو 10 أضعاف ما أعلنت عنه السلطات التنفيذية قبل 4 أشهر.

وكشف اللجنة، الإثنين 4 كانون الثاني/يناير، على لسان النائب طه الدفاعي، خروج نحو 350 تريليون دينار من البلاد بشكل غير شرعي منذ عام 2003، في وقت كانت هيئة النزاهة تتحدث عن 50 مليار دولار فقط.

وقال الدفاعي في تصريح، إنّ "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتهمت بشتى أنواع الاتهامات".

وأضاف النائب، أنّ "الأموال التي أنفقت بعد عام 2003 في العراق تقدر بألف تريليون دينار، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلاً عن أشكال أخرى من الفساد طالت أغلب العقود".

وفي 8 أيلول الماضي، قال مدير دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة محمد علي مفتن في تصريح للوكالة الرسمية، إنّ من بين الملفات المُهمَّة والمُعقَّدة التي تعمل عليها الدائرة بعد العام 2003، ملف استرداد المدانين وأموال العراق المُهرَّبة، سواء ما هُرِّبَ أثناء حقبة النظام السابق، أو التي هرِّبَت بعد أحداث العام المذكور جراء عمليَّات الفساد الإداري والمالي.

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