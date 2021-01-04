الطاقة الذرية تصدر بياناً بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران

2021/01/04 | 19:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران باشرت تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو الجبلي لـ20 بالمئة، وهو مستوى تخصيب لم تقدم عليه منذ اتفاق 2015 النووي مع القوى الكبرى.وقالت الوكالة في بيان صدر اليوم الاثنين، إن “إيران بدأت اليوم تعبئة اليورانيوم-235 المخصب حتى 4.1 في المئة في ست مجموعات من أجهزة …

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