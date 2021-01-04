الدولار الأمريكي يواصل تراجعه عالمياً عقب بيانات اقتصادية

2021/01/04 | 19:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين، بعد إعلان بيانات اقتصادية.

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