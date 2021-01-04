التخطيط النيابية: الحكومة بالغت بارقام موازنة 2021

2021/01/04 | 19:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، الاثنين، ان الحكومة وضعت ارقام مبالغ فيها وكبيرة ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال عضو اللجنة محمد كريم في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “مجلس النواب سيراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية للبلاد خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021″، لافتا الى ان “هنالك حلول كثيرة ممكن ان يتم وضعها من قبل الحكومة لانهاء الازمة بعيدا عن رفع سعر الدولار”.

واضاف ان “الحكومة وضعت ارقام مبالغ فيها وكبيرة ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021″، مبينا ان “الموازنة تمثل ضربة كبيرة للاقتصاد العراقي في بنودها الحالية”.

ودعا تحالف الفتح، امس الاحد، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتقديم استقالتها على خلفية فشلها في ادارة الملف الاقتصادي للبلاد.



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