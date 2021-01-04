2021/01/04 | 19:55 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد خلال حضورها لمؤتمر نظمه مكتب مستشار الأمن القومي في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية بعنوان “اجتماعي، التنوع الديني والوطني في العراق وأهميته في بناء المواطنة والتعايش السلمي” ، اكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس بلاسخارت ضرورة حماية الاقليات.وحضر المؤتمر كل من مستشار الأمن الوطني السيد …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت: على الدول أن تتحمل مسؤولية حماية الأقليات وتتجنب التمييز) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت: على الدول أن تتحمل مسؤولية حماية الأقليات وتتجنب التمييز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).