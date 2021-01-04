بغداد والرياض تبحثان تأهيل المصانع العراقية

2021/01/04 | 19:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وكيل وزارة الصناعة الاتحادية يوسف جاسم مع ممثلي مجموعة الخريف السعودية، التعاون الصناعي المشترك بين بغداد والرياض.

وحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، فإن الجانبان بحثا آليات واُطر التعاون المُشترك في مجال تصنيع وإنتاج منظومات الري بالرش المحوري من خلال النافذة الواحدة وتأهيل وتطوير معمـل الغلونـة التابع الى الشركة العامة لصناعة السيارات والمُعدات وبما يُسهم في تشغيل الأيدي العاملة بصورة رئيسية ونقل خبرات الشركات السعودية عن طريق المُشاركة والاستثمـار .

وخلال اللقاء اكد الجانب العراقي ضرورة مُشاركة شركات القطاع الخاص في إنشاء وتأهيل المصانع العراقية وفق القوانين الحكومية المعمول بها والعمل على تقديم التسهيلات المُمكنة والتخلص من كافة المعوقات مع إلزام وزارات الدولة كافة بشراء المُنتجات المحلية من وزارة الصناعة والمعادن حصراً ، موعزاً بضرورة العمل على إعداد دراسة جدوى بالمشاريع المُشتركة ضمن الاُطر والقوانين ورفع التوصيات الخاصة بهذا الشأن الى السيد الوزير من أجل الإطلاع وإبداء القرار النهائي بشأنهـا.

PUKmedia / اعلام وزارة الصناعة

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