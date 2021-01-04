2021/01/04 | 19:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناقش وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، اليوم الاثنين، قدرات وامكانيات الشركات الصناعية التابعة للوزارة، في ظل تشديد الحكومة العراقية على النهوض وانعاش القطاع الصناعي المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزير الصناعة، أن “الوزير ترأس اجتماعاً ضمّ كلا من الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين في دوائر الوزارة ومعاونيهم، وجرى خلاله استعراض ومُناقشة عدد من المحاور والفقرات المُتعلقة بعمل الوزارة خلال المرحلة المُقبلة في ظل الدعم المُستمر والكبير لرئيس الوزراء للنهوض بالقطاع الصناعي المحلـي”.وأصـدر الخباز خلال الاجتماع عددا من التوجيهات حيث “أوصى بوضع آلية واضحة ورؤية حقيقية ودراسة استراتيجية للارتقاء بواقع الشركات في كل الجوانب خلال الفترة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توصيات وقرارات لدعم الصناعة العراقية خلال اجتماع رفيع ترأسه الوزير عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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