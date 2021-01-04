الزوراء يجري وحدة تدريبية تحت قيادة شنيشل (صور)

2021/01/04 | 20:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن نادي الزوراء لكرة القدم، الاثنين، تسليم قيادة الوحدة التدريبية للنادي للمدرب راضي شنيشل.

وذكر النادي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 كانون الاثني 2021)، أن "فريق الزوراء أجرى عصر اليوم تدريباته بقيادة الكابتن راضي شنيشل وكادره المساعد وسط دعم جماهيري كبير وذلك لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الديوانية يوم الاربعاء القادم ضمن الجولة الثالثة عشرة لدوري الكرة الممتاز والتي يستضيفها ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة".

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