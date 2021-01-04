انفجار يستهدف رتلا تابعا للتحالف الدولي في سامراء

2021/01/04 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض رتل ينقل معدات لوجستية للتحالف الدولي لتفجير بعبوة ناسفة، في محافظة صلاح الدين.

وذكرت مصادر أن رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة ضمن قاطع عمليات سامراء دون معرفة حجم الاضرار والاصابات.

هذا وتتعرض أرتل التحالف الدولي والشركات المتعاقدة معها لاعتداءات بعبوات ناسفة طيلة الفترة الماضية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوب العراق، في وقت توعدت فيه واشنطن بالرد العاجل اذا تعرض مواطنيها الى اعتداء في العراق.

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