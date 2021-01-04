التأمين الوطنية تحدد الفئات المشمولة بتعويضات الحوادث وقروض الإسكان

2021/01/04 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية

المدير العام لشركة التأمين الوطنية وكالة إسراء صالح داود: جميع العراقيين والمقيمين مشمولون بقانون التأمين الإلزامي

داود: التأمين الإلزامي مجاني ولا تترتب عليه مصاريف أو رسوم قانونية وقضائية

داود: جميع حوادث السيارات والدهس تستحق التعويض

داود: التعويض الذي يشمل الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات يتضمن الوفاة والإصابة حصرا

داود: لدينا لجنة تكشف على القيمة السوقية للسيارة المتضررة وهي من تحتسب القسط

داود: استيفاء أقساط التأمين على حوادث السيارات من الوقود بنسبة 3 بالألف للتر الواحد

داود: التأمين على السيارات المستوردة يستقطع حسب سعة المحرك

داود: تعويض الحوادث يتطلب جلب الأوراق التحقيقية والتقارير الطبية

داود: وزير المالية وجه بإعادة هيكلة شركات التأمين وتنشيط الاستثمار بما ينسجم مع الورقة البيضاء

داود: نحتاج تأمينات مفصلية تشمل المهن والقطاع الصحي

داود: التأمين على قروض الإسكان اختياري وفي حالة وفاة المقترض نسدد قيمة القرض دفعة واحدة

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