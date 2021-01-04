خبير أمني يكشف عن وضع الحكومة خطة امنية متكاملة لضبط الانتخابات المقبلة

2021/01/04 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشف الخبير الامني حسين علاوي، الاثنين (4 - 1 - 2021)، عن وضع الحكومة العراقية خطة امنية متكاملة لضبط الانتخابات، فيما توقع حدوث بعض الاضطرابات الامنية خلال المرحلة المقبلة.

وقال علاوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "حكومة مصطفى الكاظمي عازمة على تحقيق الانجاز الأمني خلال العام الحالي من خلال اجراء الانتخابات دون حدوث أي ازمة".

واضاف ان "الخطة التي وضعتها الحكومة متكاملة وبعضها سيبراني لمنع أي هجوم او تهكير لمواقع العد والفرز الالكترونية، فضلا عن خطة امنية تشمل حماية الناخبين والمرشحين والمراكز الانتخابية قبل وبعد الانتخابات".

واوضح ان "الانتخابات نقطة فارقة في تاريخ العراق وفي حال تسجيل خروق امنية كما حصل بانتخابات 2018 من حرق المراكز الانتخابية وتزوير الاصوات مثلا، فان تشرين ستعود مجددا وستشعل الشوارع".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد جدد في ( 15- 11-2020) التزام الحكومة بموعد الانتخابات المقرر في السادس من شهر حزيران 2021 خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحسب بيان لمكتبه، معتبرا إن الانتخابات المبكرة هي مهمة ومطلب الشعب وثورة تشرين.

وأضاف مخاطباً اعضاء المفوضية، ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها اطلبوها الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي يتم إقرار كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التأريخية لحكومتنا.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى إصدار توجيه الى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات"، داعياً المواطنين إلى "تحديث سجل الناخبين والمشاركة الواسعة في الانتخابات.

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