خبير اقتصادي : العراق يمتلك موارد اضافية اذا استغل الحقول الغازية المشتركة

2021/01/04 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي حازم هادي ان : بامكان العراق زيادة موارده عبر استغلال الحقول الغازية المشتركة مع بعض دول الجوار.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : العراق لا يمتلك حقول غاز مع السعودية والكويت وانما حقوله الغازية تقع في منطقتي المنصورية والانبار .واضاف هادي ان: العراق لديه غاز مصاحب لاستخراج النفط وهو بحاجة الى فصله بدلا من احراقه ./انتهى3

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