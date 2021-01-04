بالوثيقة .. احالة مسؤول حكومي في ديالى على التقاعد وتكليف اخر بدلا عنه

2021/01/04 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قررت أدارة ديالى أحالة قائممقام قضاء بلدروز محمد معروف حسين على التقاعد لبلوغه السن القانوني وتكليف مدير ناحية كنعان مهدي عبد الكريم بادارة القضاء / بالوكالة / ./انتهى

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