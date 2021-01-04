إيطاليا تسجل 348 وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

2021/01/04 | 20:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الاثنين عن تسجيل 348 وفاة و10800 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض عن 14245 إصابة سجلت أمس الأحد.

وذكرت الوزارة أن انخفاض عدد الإصابات يعود إلى انخفاض عدد الفحوصات خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي بلغ عددها 77993 فحصا مقابل 102974 فحصا في السابق.



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