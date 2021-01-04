مصدر {للفرات نيوز} يكشف موعد إطلاق رواتب المتقاعدين

2021/01/04 | 20:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر مطلع، عن موعد إطلاق رواتب المتقاعدين.

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