"خيبة أمل" أميركية لقرار القضاء البريطاني رفض تسليم أسانج

2021/01/04 | 20:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزارة العدل الأميركية عن "خيبة أملها الكبيرة" لرفض القضاء البريطاني تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، للولايات المتحدة.

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