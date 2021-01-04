محدث.. الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها.. و

2021/01/04 | 20:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت الأسهم الأمريكية خسائره خلال اتعاملات أولى جلسات 2021، اليوم الإثنين، ليفقد "داو جونز" 600 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق.

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