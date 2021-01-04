الأسهم الأوروبية ترتفع بنهاية أولى جلسات 2021

2021/01/04 | 20:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، أولى جلسات العام الجديد، رغم استمرار زيادة إصابات كورونا.

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