أسعار العملات
×
العملة
السعر
دولار - دینار
120,500=$100
یورو - دینار
137,000=€100
جنيه - دینار
156,250 =£100
ریال - دینار
10,000=100,000
اللیرة الترکیة - دینار
23,500=100
1000 = 2,500دینار
1000=183,000
1000=131,250
1000=140,0000
$100=1300,000
114,25$ =€100
£100=130,50$
538=100
1000=150,53$
1000=110$
1000=116$
اغلق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر في المالية يعلن موعد اطلاق رواتب المتقاعدين.. ويكشف سبب التأخير) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر في المالية يعلن موعد اطلاق رواتب المتقاعدين.. ويكشف سبب التأخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).