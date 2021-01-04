وزارة الصناعة تصدر توصيات وقرارات لدعم الصناعة الوطنية

2021/01/04 | 20:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ناقش وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، الاثنين، قدرات وامكانيات الشركات الصناعية التابعة للوزارة، في ظل تشديد الحكومة العراقية على النهوض وانعاش القطاع الصناعي المحلي ودعم الاقتصاد الوطني. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزير الصناعة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الوزير ترأس اجتماعاً ضمّ كلا من الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين في دوائر …

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