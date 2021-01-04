توقعات الطقس.. منخفض قطبي وأجواء شديدة البرودة في موعد قريب

2021/01/04 | 20:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تشير التوقعات الجوية الى تعرض العراق لمنخفض قطبي يسيطر على الاجواء في موعد لاحق من شهر كانون الثاني الجاري.وقال المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي بصفحته على موقع فيس بوك إنه “سيكون هناك موجة برد تتزامن مع نزول منخفض جوي قطبي المنشئ بعد منتصف الشهر الجاري تعمل على أنخفاض درجات الحرارة وأجواء شتوية …

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