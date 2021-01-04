الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق سوق الحلة وتوضح سبب اندلاعه

2021/01/04 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أعلنت مديرية الدفاع المدني ، الاثنين 4-1-2021 ، السيطرة على حريق سوق الحلة الذي اندلع في وقت سابق اليوم فيما اضوحت سبب اندلاعه.

وقالت المديرية في بيان "تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وأخماد حادث حريق اندلع داخل سوق الحله الكبير مساء هذا اليوم الاثنين الموافق الرابع من كانون الثاني 2021 ، حيث دفعت مديرية الدفاع المدني في محافظة بابل بـ 12 فرقة اطفاء لاخماد التي عملت حال وصولها الى تطويق النيران بعد ان اندلعت داخل 5 مخازن تجارية لبيع للملابس وابعد النيران عن عدد كبير من المحلات التجارية المجاورة وانهت الحريق بوقت قياسي حال دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".

وبينت ان "سبب الحادث كان احتراق مولدة كهريائية اهلية فوق سطح البناية التجارية مع احتراق خزينها من وقود الگاز الذي سال من أعلى البناية فأشعل طوابقها بالكامل"

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