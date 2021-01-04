خياران نيابيان للتعامل مع الاستقطاعات من رواتب الموظفين

2021/01/04 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي ندى شاكر جودت، الاثنين (4 – 1 – 2021)، وجود رفض برلماني لفرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين، ضمن مشروع قانون موازنة لعام 2021.وقالت جودت، في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب العراقي، لا يمكن ان يوافق على ضريبة الدخل على رواتب الموظفين، ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2021، فهي تؤثر بشكل كبير على المستوى المعيشي للموظف البسيط، وهناك رفض كبير لها من كل النواب من مختلف الكتل".وبينت ان "مجلس النواب، سيناقش بدقة هذه الفقرة من قبل اللجان المختصة، خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم سيتخذ قرار رسمي بشأنها برفضها بشكل نهائي او اجراء تعديل عليها، بما لا يؤثر على المستوى المعيشي للموظف، وهذا الأمر سيتم مناقشته مع الجهات الحكومية المختصة، كون بعض التعديلات تحتاج الى موافقة حكومية، لضمان عدم الطعن بها لاحقاً".وكان عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي أكد، الاثنين الماضي، أن اللجنة ستدرس وتناقش مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 في أول جلسات مجلس النواب، مبينا أن هناك توجها في البرلمان بعدم قطع مخصصات الموظفين.وقال السعداوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "البرلمان سيدرس مشروع قانون موازنة 2021"، مبينا أن "الموازنة تحتاج إلى وقت من أجل التدقيق في الأرقام التي وردت فيها".وبين أن "هناك توجها عاما داخل مجلس النواب بعدم قطع مخصصات الموظفين نهائيا"، لافتا إلى أن "الموظف سيتحمل فقط ضريبة الدخل وهذا الإجراء معمول فيه في أغلب دول العالم".وقال وزير المالية، عبدالامير علاوي، السبت (19 كانون الأول 2020)، ان موازنة العام المقبل، قد تصل الى البرلمان خلال أسبوع .وقال علاوي، في مقابلة مع عدد من وسائل الاعلام، إن "الموازنة هي بداية الإصلاح، وستكون هناك خطوات اخرى مستقبلاً لتطبيق الورقة البيضاء".واضاف "حصلنا على دعم جميع الدول الكبرى وصندوق النقد والبنك الدولي لورقة الاصلاح".

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