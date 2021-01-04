التربية: الفحوص داخلة في الامتحانات التمهيدية والعامة بالنسبة للمراحل المنتهية

2021/01/04 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، اعتماد درجات فحوص المواد غير الداخلية في الامتحانات النهائية كدرجة تؤهل الطالب لدخول الامتحان النهائي، اي أنها تعتمد في السعي السنوي ونصف السنوي والامتحانات الشهرية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، بخصوص محضر اجتماع اللجنة الدائمة للامتحانات حول تحديد الفحوص الداخلة في الامتحانات التمهيدية والامتحانات العامة للمراحل المنتهية، أن "الفحوص داخلة في الامتحانات، واما للطلبة المنتظمين فيجري تدريسها في التعليم الالكتروني او التفاعلي داخل المدارس".

وأضاف فاروق، في تسجيل صوتي وزع على وسائل الاعلام، أن "الفحوص يتم اعتمادها كدرجة تؤهل الطالب لدخول الامتحان النهائي اي تعتمد في السعي السنوي ونصف السنوي والامتحانات الشهرية، فمثلا مادة الاجتماعيات وغيرها غير موجودة في الامتحان النهائي، يتم تدريسها في المدارس ويجري احتسابها ضمن المعدل السنوي".

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