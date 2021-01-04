وزير الطاقة السعودي : الطلب على النفط لايزال هشا

2021/01/04 | 20:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أن الطلب على النفط لا يزال هشا، في وقت تدرس دول أوبك+ إمكانية زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.وقال الوزير السعودي خلال اجتماع للجنة الوزارية لمنظمة الدول المصدرة للنفط والدول من خارجها (أوبك+) : قلت سابقا إن التلقيح سيكون أهم عنصر لتحقيق التعافي الاقتصادي، بما يؤدي إلى التحسن المستدام والطلب على النفط، لذا فالأمر لا يتعلق بتوفر اللقاح، ولكن بعملية التلقيح، والحراك الناجم عن اللقاحات".واضاف :طحالة عدم اليقين في العالم لا تزال عالية، والطلب العالمي على النفط لا يزال قليلا مقارنة ببداية 2019، خاصة وقود النقل والطيران، مضيفا أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا مبعث قلق.وقالت مصادر في مجموعة "أوبك+"، اليوم الإثنين، إن معظم خبراء المجموعة يعارضون زيادة إنتاج النفط فيشباط.ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة مصادر من المجموعة قولهم أن معظم الخبراء بداخلها قد أبدوا معارضتهم لزيادة إنتاج النفط بواقع نصف مليون برميل يوميا من فبراير/ شباط في اجتماع اللجنة الفنية المشتركة يوم الأحد.وكانت أسعار النفط قد بلغت أعلى مستوى في عدة أشهر اليوم الاثنين بفضل توقعات بأن أوبك ومنتجين حلفاء ربما يقيدون الإنتاج عند المستويات الحالية في شباط./انتهى3

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