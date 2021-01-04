الاتحاد الانكليزي لكرة القدم يقرر زيادة التبديلات للفرق المشاركة في نصف نهائي ونهائي كأس رابطة الأندية

2021/01/04 | 20:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قررت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم السماح للفرق المشاركة في نصف نهائي كأس رابطة الأندية هذا الأسبوع ونهائي نيسان بإجراء 5 تبديلات بدلا من 3.وصوت اعضاء الرابطة ضد السماح للفرق بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة هذا الموسم، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قال إنه تشاور مع الأندية الأربعة المتبقية في كأس الرابطة.ويمكن للأندية أيضا تسمية 9 بدلاء على مقاعد البدلاء.ويستضيف توتنهام هوتسبر فريق برنتفورد من الدرجة الثانية يوم الثلاثاء، بينما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على مانشستر سيتي يوم الأربعاء.وقد تأجل نهائي كأس الرابطة، الذي يقام عادة في شباط، إلى 25 نيسان على أمل أن يتمكن المشجعون، غير المسموح لهم حاليا بسبب القيود المفروضة على "كوفيد-19"، من الحضور./انتهى3

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