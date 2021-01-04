واشنطن تعرب عن خيبة أملها في بريطانيا بسبب مؤسس ويكيليكس

2021/01/04 | 20:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعربت وزارة العدل الأمريكية، عن خيبة أمل واشنطن بقرار بريطانيا عدم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تكف عن المطالبة به.

واشنطن تعرب عن خيبة أملها في بريطانيا على عدم تسليمها أسانجالرئيس المكسيكي يسعى لمنح أسانج اللجوء السياسي

وقالت الوزارة “بينما نشعر بخيبة أمل شديدة في القرار النهائي الصادر عن القضاء البريطاني، يسعدنا أن الولايات المتحدة انتصرت في كل نقطة قانونية أثيرت، خصوصا وأن المحكمة رفضت جميع حجج أسانج بشأن الدوافع السياسية والجريمة السياسية والمحاكمة العادلة وحرية التعبير”.

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