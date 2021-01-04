فدعم يكشف عن أبرز القوانين التي ستشرع في البرلمان

2021/01/04 | 20:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدعضو اللجنة القانونية النيابية، حسن فدعم، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب سيعمل على تشريع خمسة قوانين مهمة خلال العام الجار، مبينا ان من بينها قانون المحكمة الاتحادية.وقال فدعم في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب يسعى لإقرار خمسة قوانين مهمة خلال العام الجاري، فضلا عن قوانين أخرى”.وأضاف، أن “قانون المحكمة الاتحادية، وقانون الجرائم المعلوماتية، وقانون مجلس الوزراء وتشكيلاته، وقانون انتخابات مجالس المحافظات، وقانون الإشراف القضائي، ستكون أبرز القوانين التي ستشرع هذا العام، فضلا عن قوانين أخرى كثيرة”.

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