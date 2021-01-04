نائب: حكومة الكاظمي غير جادة بأجراء الانتخابات المبكرة ولا بوادر لذلك

2021/01/04 | 20:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- قال رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النائب حازم الخالدي، إن “حكومة الكاظمي غير جادة بأجراء الانتخابات المبكرة ولا بوادر لذلك، مؤكدا لدينا ثلاث مواليد جدد لم تصدر لهم بطاقات بايومترية.واوضح الخالدي في تصريح صحافي لعدد من وسائل الإعلام ، إن “على رئيس الوزراء تطبيق فعلي للمادة (64) من الدستور التي […]

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