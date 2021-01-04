2021/01/04 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيل عمود الرحابنة الثالث عن 83 عاماً بيروت – وجدان شبارو غيب الموت امس الاثنين الموسيقار اللبناني الياس الرحباني عن 83 عاما بعد أيام من دخوله المستشفى بسبب تداعيات إصابته بفايروس كورونا المستجد، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.وينتمي الراحل إلى عائلة طبعت تاريخ الموسيقى والمسرح في لبنان، وهو الشقيق الأصغر […]

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