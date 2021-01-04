2021/01/04 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة المتفجّرات تتلف لغماً بحرياً بعد إزالته عن بدن ناقلة نفطية بغداد – الزمان اتلفت مديرية مكافحة المتفجرات اللغم البحري في منطقة امنة بعد العمل لخمسة ايام متواصلة.وذكر بيان انه (بعد ورود نداء يفيد بوجود جسم غريب ملتصق على بدن الناقلة النفطية في البصرة على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من خبراء […]

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