2021/01/04 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجرة تصرف دفعة من منحة العائدين بغداد – الزمان أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، صرف الدفعة الحادية عشرة من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين الى مناطقهم المحررة، مبينة ان الدفعة شملت 2600 عائلة بحسب الأسبقية والأولوية)، مبينة أن (المنحة تشمل جميع النازحين العائدين من النزوح الطارئ إلى المناطق المحررة في محافظات […]

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