 محافظ كربلاء: فتوى الجهاد الكفائي غيرت واقع حال العراق والمنطقة

2021/01/04 | 20:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء

اكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي أنه لولا تضحيات الشهداء القادة وملبي فتوى الجهاد الكفائي لكان وضع العراق والمنطقة والعالم ليس كما الآن.

وقال الخطابي في الاحتفالية التي أقيمت في منطقة ما بين الحرمين وحضرتها المعلومة ان “الشهداء القادة لم يوقفهم الحاجز المكاني او المذهبي، ولم يوقفهم اي حاجز لتخليص العراق من الزمر الارهابية والانتصار على قوى الظلام”.

وأضاف أنه “لولا تضحيات الشهداء القادة ودماء الحشد وفتوى الجهاد الكفائي لكان العالم والمنطقة والعراق في وضع آخر وليس كما هو الان”.

وتابع الخطابي “حضرنا اليوم لنستذكر قادة عظام ذهبوا نتيجة جريمة وحشية بشعة، نستذكرهم بكلمات الثأر ولكن أي شخص يمكن ان يكون قبالة القادة الشهداء، فهم قدموا دمائهم لهذه الامة في سبيل خلاصها وعزتها وكرامتها”.



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